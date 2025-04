Il vicepresidente della Commissione Ue a margine di un incontro a Torino con il presidente del Piemonte Cirio

“Siamo nella fase finale del piano, quindi è giusto che in questo contesto ci sia la possibilità di poter utilizzare questo strumento in questo momento per adeguare i programmi alla fase finale che è quella che ci porterà al completamento del piano“. Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, a margine di un incontro a Torino con il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e la giunta regionale, in merito alla possibilità per gli Stati membri di adeguare i progetti del Pnrr. “Nella comunicazione che ho presentato in Commissione si parla anche della possibilità di spostare dei progetti Pnrr, una scelta che faranno gli Stati membri nell’ambito della coesione”, ha spiegato. “Questa è una scelta libera che viene consentita. Il Pnrr – ha aggiunto – segue un suo iter, perché l’eventuale sua rimodulazione è un aspetto differente dalla coesione, c’è un regolamento specifico che prevede la possibilità per gli Stati membri di revisionare i piani“.

