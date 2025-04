L'aereo con la premier è arrivato alla Joint Base Andrews in Maryland

Le immagini dell’atterraggio dell’aereo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Joint Base Andrews in Maryland, nei pressi di Washington, per la sua visita di Stato negli Stati Uniti. La premier alloggerà nella notte alla Blair House, la residenza riservata ai dignitari stranieri in visita alla Casa Bianca, e ha in programma per domani nella tarda mattinata Usa un bilaterale con il presidente americano Donald Trump.

