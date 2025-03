Inconveniente tecnico nei pressi di Roma Prenestina. Tecnici al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta

Ritardi fino a 120 minuti questa mattina per i treni ad alta velocità a causa di un guasto sulla linea Napoli-Roma. La circolazione, si legge sulla pagina Infomobilità di Trenitalia, è stata fortemente rallentata dalle 8:15 di oggi, lunedì, a causa di un “inconveniente tecnico” nei pressi di Roma Prenestina, ma adesso è in “graduale ripresa”. Rfi fa sapere che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare il pieno funzionamento della linea.

I convogli alta velocità, si leggeva sulla pagina Infomobilità di Trenitalia, possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.

Ferrovie dello Stato in una nota aveva precisato che “i Treni Alta Velocità registrano ritardi e variazioni di percorso. Alcuni treni sono deviati sulle linee convenzionali Roma – Napoli via Cassino e via Formia”.

