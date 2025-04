Il leader di Italia Viva: "La premier è la settima leader che va alla Casa Bianca da quando c'è il nuovo presidente"

“Cosa mi aspetto dall’incontro tra Meloni e Trump? Soltanto in Italia il provincialismo della propaganda di Palazzo Chigi, e ahimè del dibattito pubblico e mediatico, sta rappresentando un normale incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente del Consiglio italiano, quindi due colleghi del G7 e cioè un incontro normale che si fa costantemente, come la svolta epocale. Non credo sia difficile da notare. La presidente del consiglio Meloni è la settima leader che va alla casa Bianca da quando c’è Trump”: così il leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi fuori dal Senato al termine dell’incontro con Confindustria in merito alla visita della premier Giorgia Meloni a Washington di domani, giovedì. “Detto questo, da questo incontro ci aspettiamo che come sempre ci sia attenzione verso il made in Italy. Ma non è l’incontro della vita, viene raccontato così dalla propaganda dell’influencer Meloni”, aggiunge Renzi.

