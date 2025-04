L'assessore Andrea Maria Antonini: "La tutela del marchio è fondamentale"

In occasione della giornata nazionale del ‘Made in Italy’, istituita su impulso del Ministro Urso per celebrare l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci il 15 aprile e destinata alla promozione delle principali realtà creative italiane, si sono tenute oggi a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, iniziative e confronti istituzionali in presenza di rappresentanti di enti pubblici, università, scuole e imprese.

La presenza delle Marche a Roma

In qualità di delegato dal presidente della Conferenza Stato, Regioni e Province AutonomeMassimiliano Fedriga a rappresentare tutte le Regioni e in veste di coordinatore della Commissione Sviluppo economico è intervenuto l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini che, nel corso di un convegno alla presenza del sottosegretario di Stato per il ministero Economia e Finanze On. Lucia Albano, ha ribadito il ruolo nevralgico e centrale delle istituzioni nell’azione di valorizzazione e di tutela dei prodotti e della loro autenticità.

Continuare sulla strada intrapresa

“È essenziale continuare sulla strada intrapresa finora, avvalendoci della preziosa collaborazione di tutti gli attori coinvolti in ambito nazionale, con l’obiettivo di permettere alle nostre imprese di essere apprezzate in tutto il mondo quale simbolo di autenticità, qualità e tradizione” ha sottolineato il Coordinatore della Commissione Sviluppo economico. “In questo contesto, la tutela del marchio appare fondamentale – ha proseguito Antonini che ha aggiunto – proteggere ciò che ci identifica significa infatti difendere il valore del lavoro, della competenza e della storia che ogni prodotto porta con sé. In questa prospettiva occorre tener conto delle nostre eccellenze in ambito artigianale e valorizzare il manufacturing italiano (tessile, agroalimentare, farmaceutica, componentistica, aerospaziale) di fatto, accanto alle tradizionali eccellenze, emerge un Made in Italy sempre più tecnologico e votato al futuro, con settori ad alta innovazione come la space economy e la blue economy”. Antonini ha quindi posto l’attenzione sulla necessità di far fronte alla grave carenza di forza lavoro che rappresenta un fattore di rischio molto serio per la crescita del tessuto economico e per le stesse aziende, evidenziando l’importanza di far leva sulle nuove competenze digitali che richiedono un costante aggiornamento da parte di lavoratori e aziende per mantenere sempre altamente competitiva la produzione nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata