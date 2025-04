La segretaria del Pd a margine della conferenza stampa all’Associazione Stampa Estera in Italia a Roma

(LaPresse) “Il viaggio di Meloni a Washington? Io penso che l’Ue debba negoziare unita e compatta per sventare una guerra commerciale che pagherebbero imprese, lavoratori e lavoratrici italiani. In questa direzione è necessario che Trump non pensi di negoziare bilateralmente Paese per Paese. È la vecchia strategia del dividi e comanda”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della conferenza stampa di presentazione delle proposte dell’opposizione in tema di informazione nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia a Roma.

