Il presidente del M5S: "Governo senza coraggio"

(LaPresse) “Siamo in attesa che Meloni voli a Washington ovviamente a prendere nuove istruzioni. Tornerà con nuove commesse per l’acquisto di gas, molto caro, americano. Maggiori investimenti in armi, quindi crescerà la nostra spesa militare rispetto al Pil. Nel frattempo il Paese è al collasso: la produzione industriale cala da 25 mesi, la sanità è disastrata e i cittadini sono alle prese con il caro bollette. Altro che sovranismo e patriottismo, è un governo senza coraggio”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa di presentazione delle proposte delle opposizioni in tema di informazione nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia a Roma.

