La richiesta dell'avvocata Antonella Augimeri alla prima udienza del processo

La difesa dell’ex membro del cda di Visibilia Editore, Massimo Cipriani, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre la “nullità del decreto che dispone il giudizio” nel processo per falso in bilancio alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, altre 15 persone e la società Visibilia srl in liquidazione per aver violato i diritti della difesa nella notifica del secondo avviso di conclusione indagini preliminari nell’estate 2024.

E’ la richiesta dell’avvocata Antonella Augimeri alla prima udienza del processo davanti ai giudici della seconda sezione penale. La decisione sull’eccezione, già presentata e respinta dalla gup Anna Magelli, verrà presa alla prossima udienza del 13 maggio. Se accolta azzererebbe il processo sui presunti conti truccati che dovrebbe ripartire dall’udienze preliminare, se respinta invece verranno affrontate le questione preliminari sulle parti civili costituite nel processo, i soci di minoranza del gruppo editoriale-pubblicitario capeggiati dal finanziere Giuseppe Zeno.

