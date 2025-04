Le parole del ministro dopo gli scontri a Milano e Roma

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la volontà del Governo di varare ulteriori misure per garantire l’incolumità delle forze dell’ordine. Le parole del ministro arrivano dopo gli scontri al corteo pro Pal a Milano e prima del derby di Roma, che hanno causato il ferimento di alcuni agenti.

“Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le Forze dell’ordine: a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave abusivo, a Roma con ultras scatenati in violenze di ogni tipo”, ricorda Piantedosi annunciando: “Oltre al decreto-legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l’incolumità degli uomini e delle donne in divisa, le Forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità, garantendo la sicurezza della collettività in condizioni molto difficili”.

