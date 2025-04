Il segretario regionale della Lombardia a margine di un appuntamento sul nucleare a Palazzo Pirelli

“La Lega è un partito del territorio e come tale rivendica la possibilità di continuare a guidare le Regioni che guida già adesso: Veneto, Lombardia, Trentino, Friuli. Queste sono le Regioni su cui puntiamo”. Così il segretario regionale della Lombardia della Lega Massimiliano Romeo, a margine di un appuntamento sul nucleare a Palazzo Pirelli a Milano.

“Sono Regioni governate bene, il buon governo va in questa direzione, non comprendiamo perché non si debba continuare visto che abbiamo anche una classe dirigente all’altezza. Troveremo altre compensazioni per tenere giustamente in considerazione le legittime richieste degli alleati di governo”.

A chi gli chiedeva se quindi la Lega è pronta a combattere con Fratelli d’Italia per tenersi le regioni amministrate, Romeo risponde: “È il nostro ruolo, la nostra richiesta. L’importante è che non ci siano divisioni all’interno del centrodestra, ma è una cosa che abbiamo sempre fatto e sempre faremo. È nell’interesse della stessa presidente del Consiglio far sì che che la Lega, confermandosi alla guida delle proprie Regioni, sia un alleato leale e che mantiene la serenità di coalizione necessaria, la compattezza, il collante, che è fondamentale per poi vincere le future elezioni”.

