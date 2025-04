Sostegno al credito e ai servizi bancari, due proposte di legge in Aula. In discussione anche le pdl su protezione civile e costruzioni in zone sismiche. Sostituzione di un componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Diretta streaming dei lavori dalla home page del Consiglio regionale delle Marche

La seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 15 aprile a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno due proposte di legge, abbinate e a testo unificato, per l’istituzione di un comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche. Altre due proposte di legge all’esame d’Aula e relative al sistema Marche di protezione civile e di modifica alla normativa sulle costruzioni in zone sismiche. In discussione anche l’atto amministrativo concernente l’imboschimento delle superfici agricole e la proposta di deliberazione per la sostituzione di un componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. In coda l’esame di provvedimenti per la salvaguardia del settore dell’automotive e sul piano industriale dell’IMR di Jesi. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web sulla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

Interrogazioni a risposta immediata

Interrogazioni:

n. 1485 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Situazione della spesa sanitaria e delle liste di attesa nelle Marche”.

n. 1513 a iniziativa della Consigliera Battistoni “Tutela del marchio Fabriano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Interpellanze

n. 44 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Vitri, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo “Desertificazione bancaria: Frontone l’ennesimo comune delle aree interne abbandonato”.

Interrogazione n. 1508 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Chiusura di sportelli bancari nei piccoli Comuni delle Aree interne: atto n. 11”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Politiche sociali della Regione Marche”.

Proposta di legge n. 281 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)”.

Relatore di maggioranza: Andrea Assenti

Relatrice di minoranza: Anna Casini

(Discussione e votazione)

Proposta di deliberazione n. 28 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Sostituzione componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”

Relatore: Gianluca Pasqui

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 230 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinangeli, Putzu, Santarelli “Norme per contrastare la desertificazione bancaria”.

Proposta di legge n. 246 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini, Putzu, Marinangeli, Santarelli “Costituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari nella regione”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Testo unificato: Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche.

Relatore di maggioranza: Marco Ausili

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 273 a iniziativa della Giunta regionale “Sistema Marche di protezione civile”.

Relatrice di maggioranza: Monica Acciarri

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 78 a iniziativa della Giunta regionale “Deliberazione dell’Assemblea legislativa 9 novembre 2000, n. 19 (Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Marche redatto ai sensi del Reg. CE n. 1257/99), adeguamento delle procedure per gli impianti realizzati in attuazione della Misura H): imboschimento delle superfici agricole. Modifica termine impegni”.

Relatore di maggioranza: Marco Marinangeli

Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 163 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria”.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 248 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Bora, Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi, Ruggeri “Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 “Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30””.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozione n. 530 a iniziativa del Consigliere Latini “Salvaguardia del Settore Automotive nella regione Marche”.

Interpellanza n. 39 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Politiche regionale per affrontare la crisi dell’automotive e delle sue ricadute sulle aziende marchigiane”.

Interpellanza n. 46 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Le ripercussioni negative dei dazi USA per la Regione Marche. Quali politiche intende implementare la Giunta Acquaroli per salvaguardare il settore automotive?”.

Interrogazione n. 1413 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Piano industriale IMR di Jesi (ex Caterpillar)”.

Interrogazione n. 1515 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Piano industriale IMR di Jesi. Comunicazione aziendale di 26 esuberi, cosa aspetta l’Assessore Aguzzi ad attivarsi con il Ministero?”.

Interrogazione n. 1528 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Apertura procedura licenziamento collettivo di 20 lavoratori alla IMR di Jesi”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 552 a iniziativa del Consigliere Latini “Disciplina dei Procedimenti Autorizzativi dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Poggio San Marcello”.

Interrogazione n. 1488 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 26-bis del D.lgs n. 152/06 in carico alla Provincia di Ancona per il progetto denominato “Realizzazione di un’installazione di gestione rifiuti – impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, nel Comune di Poggio San Marcello”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 454 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Organizzazione servizi socio sanitari a Filottrano”;

Mozione n. 479 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella Provincia di Pesaro e Urbino è un dovere civile e di uguaglianza territoriale”;

Interrogazione n. 1135 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “SERVIZIO POTES (Postazioni Territoriali di Soccorso) presso il Comune di Filottrano”;

Interrogazione n. 1152 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Integrare le ambulanze a Fano, un dovere civile”;

Interrogazione n. 1161 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Presenza del medico all’interno delle ambulanze del 118”;

Interrogazione n. 1260 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza di medici nelle Potes della Provincia di Pesaro e Urbino”;

Interrogazione n. 1382 a iniziativa del Consigliere Latini “Risoluzione delle Problematiche relative alla Po.T.E.S. 118 di Senigallia”;

Interrogazione n. 1503 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Criticità copertura turni del Servizio Continuità Assistenziale a Cagli”.

Interrogazione n. 1523 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Vitri, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo “Fano e territori limitrofi privati del necessario numero di ambulanze: soccorso d’emergenza a rischio”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 449 a iniziativa del Consigliere Rossi “Richiesta di apertura parziale degli uffici ATC PSI e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni montane”. Mozione n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Apertura reparto di pediatria presso Ospedale Profili Engels di Fabriano”;

Mozione n. 521 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riapertura del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fabriano”;

Interrogazione n. 1347 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale E. Profili di Fabriano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 253 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nelle Marche e contrasto al caporalato”;

Mozione n. 400 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro”;

Interrogazione n. 378 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”;

Interrogazione n. 444 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri “L.R. n. 27/2017 – Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità”;

Interrogazione n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Recepimento ’Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura’”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

Mozione n. 503 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima” (iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno);

Interrogazione n. 1505 a iniziativa dei Consiglieri Bora, casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso nelle Marche. Richiesta chiarimenti”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

Mozione n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”.

Mozione n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018”. Mozione n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Mozione n. 523 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Stanziamento risorse finanziarie per attuazione interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsti dalla L.R. 32/2018”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 535 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Ruggeri, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Interruzione volontaria di gravidanza: per assicurare l’appropriatezza delle procedure e dare seguito all’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali che prevedono il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo a domicilio”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 536 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Azioni per assicurare la piena operatività delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 261 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini “Ripristino urgente dei servizi di Continuità assistenziale”.

Mozione n. 272 a iniziativa della Consigliera Lupini “Collocazione Guardia Medica Fabriano all’interno di specifici locali presso Ospedale Engles Profili”.

Mozione n. 377 a iniziativa del Consigliere Latini “Postazione della guardia medica/continuità assistenziale di Mondolfo (PU)”.

Mozione n. 531 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Ast Ancona – Servizio di continuità assistenziale: garanzia della piena operatività in tutte le sedi di competenza”.

Interrogazione n. 977 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Discontinuità delle prestazioni della guardia medica nel Comune di Ostra Vetere”.

Interrogazione n. 984 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Guardia medica di Mondolfo, nel mese di novembre il servizio sarà insufficiente per la comunità”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

