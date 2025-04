La scienziata spiega il suo no alla proposta dei democratici: "Rischierei di perdere la mia autonomia"

Antonella Viola non correrà come candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, la scienziata ha spiegato i motivi del suo no: “Rischierei di perdere la mia autonomia” ha dichiarato l’immunologa pur dicendosi onorata di aver ricevuto questa proposta.

Antonella Viola è diventata un volto noto durante la pandemia di Covid: fu anche oggetto di minacce da parte dei no vax, tanto che le fu assegnata la scorta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata