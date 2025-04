Il ministro dell'Interno durante la conferenza conclusiva del vertice a Napoli

“La lotta ai trafficanti di esseri umani continua a essere una priorità per i Paesi del Med5 anche in questa prospettiva è essenziale potenziare le campagne di comunicazione nei Paesi terzi per scoraggiare l’immigrazione illegale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa conclusiva del Med5 a Napoli, il vertice a cui hanno partecipato i suoi omologhi di Cipro, Nicholas A. Joannides; Grecia, Makis Voridis; Malta, Byron Camilleri, e Spagna, Fernando Grande-Marlaska Gómez, a proposito del tema migranti.

