Il ministro dell'Interno: "Non so cosa stia facendo questo signore"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nega di aver mai conosciuto Osama Almasri, il generale libico arrestato a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale e poi scarcerato e rimpatriato con volo di Stato dall’Italia.

“Non l’ho mai conosciuto, non direttamente, l’ho sentito nominare la prima volta quando è assurto ai fasti della cronaca per i fatti che sappiamo”, ha detto Piantedosi in conferenza stampa, al termine della riunione dei ministri dell’Interno dei Paesi del Med5 a Napoli. “Non è mai stato un soggetto che abbia minimamente interagito con coloro i quali hanno rapporti con noi, con il governo italiano, per questioni attinenti alla gestione del fenomeno migratorio. Non so cosa stia facendo questo signore“, ha aggiunto.

