Il leader di Iv: "Chi si ferma ai veti ha un approccio adolescenziale alla politica"

Matteo Renzi non mette veti in vista delle elezioni regionali in Campania. “C’è un veto di Iv sul nome di Roberto Fico? Noi non abbiamo mai posto veti, semmai li abbiamo subiti”, ha detto il leader di Italia viva durante una conferenza stampa al Senato. “Chi si ferma ai veti ha un approccio adolescenziale alla politica. Nella scelta di un candidato non si parte dai nomi, questi sono frutto di un percorso. Si può scegliere un esponente del Movimento Cinque Stelle, del Partito democratico, di Italia Viva ma sono frutto di un confronto e di un percorso. Piuttosto mi chiedo dove sia il luogo di discussione”, ha aggiunto. “Non so chi sarà il prossimo presidente della Campania ma chi sta con Italia Viva vince. Basilicata e Liguria dimostrano la stessa cosa”.

