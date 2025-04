Ha parlato al termine dell'incontro con i gruppi parlamentari Pd e Misto

“Il dialogo con il governo? Da parte nostra il dialogo con il governo non può mai interrompersi perché noi siamo una parte del dibattito. Con il governo ci sono sicuramente dei punti di non sintonia sull’oggetto della riforma. Ne abbiamo parlato e non ci sono stati sviluppi. Si continua ognuno per la sua strada. Noi invece crediamo che lavorare sul contesto in cui i magistrati lavorano sia un nostro dovere” così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi parlando con i cronisti in Piazza Montecitorio al termine dell’incontro con i gruppi parlamentari Pd e Misto. “Prossimo incontro con Nordio? L’incontro è confermato per martedì prossimo. Le aspettative? Sono positive perché sappiamo di parlare di temi concreti su cui abbiamo colto l’attenzione del governo: informatica, carenza drammatica di personale amministrativo, edilizia giudiziaria, geografia giudiziaria. Tutti temi meno televisivi ma fondamentali per chi lavora ogni giorno in tribunale” aggiunge Parodi.

