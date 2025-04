Sua maestà ha iniziato il suo discorso in italiano davanti a deputati, senatori e ministri

L’humour inglese di Re Carlo III ha raccolto sorrisi e applausi alla Camera. “Spero di non aver rovinato così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia”, ha detto il sovrano britannico rivolgendosi in italiano ai ministri e ai parlamentari presenti per la cerimonia in occasione della sua visita di Stato. Divertiti al suo fianco anche i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

