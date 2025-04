A Firenze il congresso del Carroccio

Matteo Salvini è stato eletto per la terza volta segretario della Lega. “Io credo che si possa acclamare segretario della Lega Salvini premier Matteo Salvini”, ha annunciato il presidente del congresso, in corso a Firenze, Giancarlo Giorgetti. “Sono sicuro che al prossimo congresso federale sarò qui da delegato, perché qua ci sarà il prossimo segretario federale, non so chi. Per i prossimi anni metto a disposizione me, il tempo che tolgo ai miei figli che è la cosa che mi pesa di più, però è giusto farlo”, aveva dichiara to poco prima dal palco il vicepremier e ministro.

