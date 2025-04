A Roma la dimostrazione convocata dal M5S: "Non ho mobilitato nessuno"

“Sono qui come mamma, donna e per lo stop alle armi“. Lo ha detto Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, arrivando alla manifestazione per la pace e contro il riarmo organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, per la quale aveva spinto i suoi follower a partecipare. “Quante persone ho mobilitato? Non lo so, non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle armi“, aggiunge De Crescenzo, che afferma di non aver “suscitato nessuna polemica”, ma di aver “dato un messaggio di positività come sempre sui social, perché do il buon esempio”. “Vicinanza particolare con il Movimento 5 Stelle? Con nessuno“, dice la tiktoker, che si augura però di incontrare il presidente Giuseppe Conte. Infine, sulla sua partecipazione all’associazione Libertas: “Non faccio parte di nessuna associazione, per il momento sono libera ancora”, dice De Crescenzo, che nega di aver ricevuto pagamenti, dall’associazione stessa o da qualsiasi altro ente, per i post che invitavano alla partecipazione alla manifestazione.

