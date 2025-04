La presidente del Consiglio: "Ragionare su deroga a patto di stabilità Ue"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a parlare delle possibili iniziative per rispondere ai dazi imposti all’Ue dal presidente americano Donald Trump. E lo fa invocando un intervento in favore del settore auto, uno dei più colpiti dalle tariffe statunitensi, sospendendo le norme del cosiddetto ‘Green Deal’ in tema di transizione ecologica. “C’è il tema delle norme di Green deal in tema di automotive. Forse dovremmo pensare di sospenderle“, ha detto la premier parlando con i cronisti a margine di un evento a Ortona (Chieti). “Sappiamo che oggi l’automotive è un settore colpito dai dazi in maniera importante“, ha sottolineato Meloni.

Meloni: “Ragionare su deroga a patto di stabilità Ue”

Per affrontare l’eventuale crisi innescata dai dazi, ha detto ancora Meloni, “c’è un tema aperto rispetto al Patto di stabilità. C’è una norma che si chiama clausola generale di salvaguardia, che prevede una deroga al Patto di stabilità: forse dovremmo ragionare di quello o di fare una valutazione ulteriore su come è stato indicato il Patto di stabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata