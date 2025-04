Le dichiarazioni della ministra del Turismo a margine della presentazione del “La Dolce Vita/Orient Express”

Anche la ministra del Turismo Daniela Santanché commenta i dazi annunciati da Trump che colpiranno beni e merci anche italiani. “I dazi statunitensi? Sicuramente non sono una cosa positiva, ma non bisogna andare incontro a una guerra commerciale. Bisogna avere un’interlocuzione e vedere su che cosa si può ragionare. Non reazioni di pancia ma di ragione”, ha dichiarato Santanchè alla Stazione di Roma Ostiense, a margine della presentazione del “La Dolce Vita/Orient Express”, il primo treno di lusso italiano di Arsenale in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani.

“Sono notizie di ieri sera, quindi bisogna ragionare con l’Europa e capire se si può trattare con gli Stati Uniti. Bisogna ragionare sulle cose e non avere reazioni di pancia. Spesso il cuore e la ragione non vanno nella stessa direzione”, aggiunge la ministra.

