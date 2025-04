Le consigliere laiche di FdI e Lega: "Non è stata colta l'assoluta inopportunità della condotta di Musolino"

Il plenum del Csm ha votato a maggioranza per l’archiviazione della pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale del procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura democratica, Stefano Musolino.

La pratica era stata aperta su richiesta delle consigliere laiche di Lega e FdI del Consiglio superiore della magistratura, Isabella Bertolini e Claudia Eccher, a seguito della partecipazione di Musolino a un evento dell’associazione ‘No Ponte’.

Hanno votato contro l’archiviazione i cinque consiglieri laici del centrodestra.

Bertolini-Eccher: “Condotta Musolino mina principio terzietà”

“Oggi abbiamo compreso che è impossibile pretendere dai magistrati italiani riserbo e sobrietà quando parlano in pubblico”. Così Bertolini ed Eccher commentano l’archiviazione della pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale del segretario di Magistratura democratica.

“La maggioranza del Consiglio superiore della magistratura, con il voto compatto di tutti i togati, ha infatti bocciato la nostra richiesta di incompatibilità ambientale nei confronti del dottor Stefano Musolino – aggiungono – che nelle scorse settimane aveva partecipato ad un dibattito presso il Centro sociale ‘Nuvola Rossa’ di Villa San Giovanni ed aveva aspramente criticato i recenti provvedimenti legislativi in materia di contrasto alla criminalità. Critiche che erano state poi reiterate in una sequela di sue interviste e comparsate televisive. Il Csm non ha colto l’assoluta inopportunità della condotta di Musolino che mina in radice il principio costituzionale di terzietà ed imparzialità del magistrato. Anzi, durante il dibattito in Plenum abbiamo addirittura ascoltato da alcuni illustri magistrati che ‘è un bene che si sappia quali siano le idee politiche del magistrato’ e che non bisogna quindi farne mistero. Peccato solo che i cittadini non possano scegliere da quale magistrato farsi giudicare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata