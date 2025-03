Il vicepremier: "Non vogliamo un'Italia federale, abbiamo bisogno di Europa"

Continuano i segnali di tensione nella maggioranza di governo tra Lega e Forza Italia dopo le divergenze sui temi della politica estera, dei rapporti con gli Stati Uniti e del supporto al piano di riarmo Ue. Antonio Tajani, vicepremier e segretario azzurro, in videocollegamento al convegno del partito a Firenze ‘Una bussola per la competitività europea’, ha lanciato più di una stoccata agli alleati nell’esecutivo. “Forza Italia gode di ottima salute. Siamo il terzo partito in Italia, questi sono i dati delle elezioni europee, siamo la seconda forza del centrodestra e faremo valere le nostre idee. Noi siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee. Non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori”, ha affermato il ministro degli Esteri.

Tajani: “Non vogliamo un’Italia federale, abbiamo bisogno di Europa”

Sul tema dei rapporti dell’Italia con l’Unione Europea, Tajani ha mandato un altro messaggio alla maggioranza. “Ma dove andremmo noi da soli nel momento della competizione globale? Rischieremmo di diventare la colonia di qualcuno. Ecco perché non vogliamo gli Stati Uniti d’Italia, cioè un’Italia federale. Abbiamo l’Italia, ce la teniamo così com’è e va benissimo. Noi vogliamo un’Europa federale, un’Europa in cui possiamo essere protagonisti, contare, far valere il ruolo dell’Italia, delle nostre idee e della nostra storia. Abbiamo bisogno di Europa, che non è quella dei burocrati che sono stato io per primo a condannare, in questo momento particolare di grandi cambiamenti”, ha affermato.

Tajani: “In Ue dobbiamo costruire, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze”

“Quello a Forza Italia è stato veramente un voto utile, a chi vuole costruire. Noi vogliamo costruire. Anche quando facciamo delle critiche, facciamo sempre delle critiche costruttive. Abbiamo le idee chiare e un collegamento forte con l’Italia che produce e che lavora. Stiamo lavorando per far sì che l’Europa possa essere sempre più la casa di tutti. Noi in Europa dobbiamo costruire, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze. Abbiamo bisogno di donne e uomini di buonsenso, che facciano una buona politica per proteggere l’interesse di mezzo miliardo di persone, fra cui noi”, ha detto ancora.

