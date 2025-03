Il leader leghista: "Mai una buona notizia quando la Germania spende miliardi per armare il suo esercito"

“Von der Leyen fa gli interessi dei tedeschi: è una tedesca che serve agli interessi dei tedeschi. Ci dicevano che non si poteva far debito, se adesso improvvisamente per mano tedesca scopriamo che si può far debito, sicuramente non lo faccio per andare a comprare armi in Germania. Guarda caso, alcune aziende automobilistiche tedesche si stanno trasformando in aziende belliche. E se von der Leyen fa l’interesse dei tedeschi, la Lega e il governo italiano fanno l’interesse degli italiani“. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’evento leghista a Padova intitolato ‘Tutto un altro mondo’, il ‘precongresso’ del partito. “Non è mai una buona notizia quando la Germania spende miliardi per armare il suo esercito. Non è mai finita bene in passato”, ha detto anche Salvini.

