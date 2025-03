Il sottosegretario alla Giustizia: "La premier è il perno fra le sponde dell'Atlantico"

“Per fortuna c’è la Meloni che non alimenta lo scontro con gli Stati Uniti che non farebbe bene nè all’Europa nè all’Italia. Per fortuna colei che secondo i sinistri profeti di sciagura avrebbe dovuto essere isolata nel mondo è il perno fra le sponde dell’Atlantico“. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia presente a Napoli alla festa cittadina di Fratelli d’Italia, in merito alla questione dazi.

