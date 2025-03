La presidente della Commissione parlamentare Antimafia: "Se devo avvantaggiare qualcuno, preferisco la polizia penitenziaria e non le famiglie dei reclusi"

La presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ritiene necessaria una stretta su videocollegamenti e videochiamate dei detenuti. “Quello che a me non convince dei videocollegamenti, che potevano avere un senso con il Covid, è che ad oggi servono soltanto ad aiutare i parenti dei reclusi e non la polizia penitenziaria, che comunque deve utilizzare del personale esattamente come quando si fanno i colloqui normali”, ha detto Colosimo a Napoli per la festa del coordinamento cittadino del partito. “Se devo decidere di avvantaggiare qualcuno francamente preferisco decidere di avvantaggiare la polizia penitenziaria e non le famiglie dei detenuti“, ha aggiunto.

