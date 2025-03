Il sindaco della Capitale: "Impegnati come amministrazione con opere di riqualificazione"

“Ringrazio le forze di polizia e la magistratura per il lavoro e adesso naturalmente aspettiamo l’esito delle indagini. Non traiamo conclusioni affrettate ma sicuramente siamo contenti che sia stata arrestata una persona”, così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cerimonia per il completamento dei lavori di Piazza San Giovanni sul giovane che ha confessato di aver appiccato gli incendi della notte scorsa in vari stabilimenti balneari a Ostia. “Nel frattempo andiamo avanti sulla strada della legalità e della trasparenza dei bandi. Il mare di Roma merità qualità e trasparenza nelle assegnazioni. Per molto tempo Ostia ha avuto molti problemi e per questo siamo presenti con opere di riqualificazione ma anche culturale e sociale. Rifaremo il lungomare. In parallelo c’è l’opera di legalità che deve proseguire in modo determinato” aggiunge il primo cittadino.

