“Vogliamo fortemente questa mozione perché il Parlamento deve votare sul riarmo. Non possono portarci a un’economia di guerra senza il voto dei cittadini. Vogliamo un dibattito pubblico e vogliamo che i tanti cittadini contrari abbiano voce ed è per questo che ci ritroveremo in piazza il 5 aprile qui a Roma per dire no a questo piano di riarmo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte davanti a Montecitorio per annunciare alla stampa la presentazione di una mozione alla Camera e al Senato contro l’attuazione del piano di riarmo europeo. Accanto ai rispettivi capigruppo Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, Conte ha aggiunto: “In queste ore addirittura la Commissione ha varato un piano per allarmare i cittadini. Ci chiedono di riempire le case di scorte alimentari ma i cittadini non riescono nemmeno a riempire il carrello della spesa. Ci chiedono di fare scorte di farmaci ma tanti cittadini rinunciano alle cure immediate. Vogliamo un’Europa sociale, contro il caro vita e i l caro bollette per tutelare famiglie e imprese. No al piano di riarmo”.

