“Sono stato accusato di essere responsabile del numero dei suicidi in carcere, delle nomine del garante, del sovraffollamento carcerario, del panpenalismo, delle madri detenute, di una crociata contro le intercettazioni, del dossieraggio dei parlamentari e di altro”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo nell’aula della Camera dove è in corso l’esame della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni (a eccezione di Azione) nei suoi confronti dopo il caso Almasri. “Il governo è accusato di slealtà verso Camera” e, aggiunge “si va avanti in un Cahier del Doléances complesso, che ricorda l’Inquisizione, nel quale mancano solo le accuse di simonia e bestemmia”, ha aggiunto.

