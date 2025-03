“Dobbiamo lavorare per confermare alcuni valori fondanti del nostro sistema democratico, la sicurezza è uno di questi, forze di polizia sono baluardo per la sicurezza”. Lo ha sottolineato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine del IX Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Torino, che si è tenuto al Circolo della Stampa del capoluogo piemontese. In merito alla riapertura, in città, del Cpr, Zangrillo ha precisato: “Il tema dell’immigrazione è presente su tutto il territorio, ognuno deve dare il suo contributo”.

