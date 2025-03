Flash mob di una decina di attivisti del gruppo ‘Animal Equality’ in piazza della Repubblica, a Roma, dove è stato inaugurato il villaggio ‘Agricoltura è’ promosso dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Gli animalisti, in piazza con le foto del ministro della Salute Schillaci, delle Imprese e del Made in Italy Urso e di Lollobrigida, urlano slogan per il rispetto del decreto attuativo della legge contro l’uccisione dei pulcini maschi. I contestatori chiedono che il provvedimento, firmato nel 2022, possa diventare effettivo a partire dal 2026.

