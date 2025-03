L’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al villaggio ‘Agricoltura È’ in piazza della Repubblica, a Roma. Presenti bambini e studenti delle scuole della Capitale, che hanno accolto il presidente con urla di gioia. Mattarella si è anche fermato a scambiare qualche parola e cenni di saluto con i giovani. Uno di loro, dell’Istituto Regina Elena di Roma, gli ha consegnato una piccola bandiera con i colori del Palermo.

Mattarella a ‘Agricoltura È’

Il Presidente della Repubblica ha visitato lo spazio di Confagricoltura al villaggio Agricoltura È, ospitato a Roma nell’area riqualificata di Piazza della Repubblica. Il Capo dello Stato si è soffermato all’interno dello stand, dove è stato allestito anche un apiario della FAI-Federazione Apicoltori Italiani e dove ha avuto un breve scambio di battute con i dirigenti ed alcuni imprenditori dell’Organizzazione presenti alla manifestazione organizzata dal Masaf. L’evento, che terminerà mercoledì 26, domani prevede la visita del commissario UE all’Agricoltura Hansen. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti sarà relatore all’incontro con il commissario.

Agricoltura È, l’evento in piazza della Repubblica

‘Agricoltura È’ è un evento promosso dal ministero delle Politiche Agricole aperto a tutti e che si terrà in piazza della Repubblica a Roma dal 24 al 26 marzo. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, “Agricoltura È” racconterà la centralità e la poliedricità dell’agricoltura nella vita quotidiana di ognuno di noi. Piazza della Repubblica verrà trasformata in un grande spazio esperienziale dove scoprire da vicino il

mondo dell’agricoltura.

