“Il centrosinistra deve reagire, deve trovare delle proposte e non deve solo dire che la Meloni non va bene. Deve anche essere capace di raccontare che tipo di futuro immagina”. Lo dice Matteo Renzi, parlando con i giornalisti a Pompei, a margine della presentazione del suo libro ‘L’influencer’. “Questa è la vera scommessa – evidenzia il leader Iv – e non è facile. Schlein sta cercando di costruire una coalizione. Noi non siamo cosi’ radicalmente di sinistra come Schlein o il M5s. Siamo quel ‘centro che guarda a sinistra’, per citare un grandissimo del passato come Alcide De Gasperi. Noi siamo per un centrosinistra non ideologico e radicale“.

