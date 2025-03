“Piantedosi ammette che la Meloni ha preso in giro gli italiani. I centri per i migranti in Albania non funzioneranno. Oggi il ministro degli Interni ha messo il bollino sul fallimento. È imbarazzante per noi constatare come si sia buttato via 1 miliardo di euro”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, giunto a Pompei per la presentazione del suo libro ‘L’influencer’.

