Dura contestazione di un gruppo di agricoltori durante il dialogo intercorso tra il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, in occasione dell’inaugurazione del villaggio ‘Agricoltura è’ di Roma. I contestatori, appartenenti a diverse sigle agricole, tra cui Conca, Agricoltori italiani e Futuro agricolo del Lazio, hanno denunciato la mancanza di un dialogo con il ministro e protestato contro le attuali politiche messe in atto nel campo della PAC (Politica Agricola Comune). Gli interventi di Lollobrigida e Fitto sono stati più volte interrotti dagli agricoltori presenti tra il pubblico, che a sua volta ha più volte rumoreggiato contro chi interrompeva. Il ministro si è quindi rifiutato di aprire un’interlocuzione con i contestatori, con cui lo scorso anno, in occasione della protesta dei trattori, aveva aperto un tavolo: “Non mi sono mai rifiutato di applicare un dialogo. Certo, se qualcuno annuncia di venire qui per fare una provocazione con messaggi scritti inviati ad altri agricoltori… beh, io con i provocatori non parlo“.

