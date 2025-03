“L’Europa risponderà ai dazi USA? Il commissario Sefcovic, mentre noi siamo qui, è in viaggio verso gli Stati Uniti. Mi sembra una buona notizia“. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione UE Raffaele Fitto, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell’evento ‘Agricoltura è’ a Roma. “Di problemi sulla politica estera deve chiedere ai rappresentanti del governo, perché la mia veste è in rappresentanza della Commissione europea e le parlo della Commissione”. L’ex ministro quindi ribadisce: “Sul rinvio dei dazi attendiamo l’esito degli incontri e ci auguriamo che si possano comporre le diverse posizioni e giungere alle soluzioni auspicate”. Nel rispetto di questi incontri, Fitto afferma che “non mi sembra il caso oggi, prima di passaggi importanti, di anticipare delle valutazioni”. Sul possibile punto di convergenza, il vicepresidente preferisce non sbilanciarsi: “Sono abituato a parlare delle cose quando si fanno“, pur chiarendo che “la strada mi sembra sia quella della composizione e del dialogo e questo mi sembra auspicabile sempre e comunque, in particolare in questi casi”.

