Tensione nella maggioranza, Durigon ha attaccato Tajani

Il centrosinistra all’attacco del governo. “Oggi ho letto le dichiarazioni di Durigon e non ci potevo credere. Durigon, della Lega, dice che Tajani è in difficoltà e che deve essere farsi aiutare. Cioè la Lega sfiducia il ministro degli Esteri Tajani. Dopo che qualche giorno fa aveva già commissariato Giorgia Meloni dicendo che non aveva mandato per andare ad approvare le proposte di riarmo a Bruxelles, oggi commissaria Tajani dicendo che deve farsi aiutare, mentre Salvini lo scavalca chiamando direttamente il vicepresidente americano Vance”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, in video postato via social. “In qualsiasi paese questo avrebbe già aperto una crisi di governo. È chiaro che non sta più in piedi – attacca Schlein -, è chiaro che non si può occupare dei problemi degli italiani, dalle liste d’attesa infinite ai saliari, alle bollette più care d’Europa”.

Tajani: “Problemi nel governo? Poverini, si illudono”

“Le opposizioni stiano tranquille, il governo andrà avanti. Finché c’è Forza Italia al governo le cose andranno bene. Le cose andranno bene, io lavoro, è il popolo che sceglie… è il popolo che è importante”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di Elly Schlein, che in mattinata aveva letto le parole del leghista Durigon come una sfiducia al segretario di Forza Italia. Rispetto a quanto sostenuto dalla segretaria dem, ovvero che il governo non sta più in piedi, Tajani ha risposto: “Poverini, si illudono”.

Tajani: “Non sarà mai FI a creare problemi a coesione c. Destra”

“Ogni discussione che finisce sui giornali fa un danno al nostro movimento politico ed è un regalo all’avversario. E questo discorso vale anche per il governo, per questo noi non pronunciamo mai una parola negativa nei confronti dei nostri alleati. Noi siamo leali sempre e comunque, anche se siamo distanti, a volte molto distanti, su alcune posizioni. Siamo leali agli elettori e alla coalizione di centrodestra. Abbiamo il dovere di governare insieme fino alla fine della legislatura, e non sarà mai Forza Italia a creare problemi alla coesione del centrodestra perché noi siamo seri, credibili, affidabili e soprattutto responsabili. Nei momenti di difficoltà c’è bisogno di gente responsabile”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, intervenendo all’evento azzurro ‘Forza Europa – Giovani, per la libertà, verso il futuro!’, in corso a Milano.

