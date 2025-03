Potere al Popolo scende in piazza davanti al Campidoglio per protestare contro l’organizzazione e il finanziamento da parte di Roma Capitale della manifestazione di sabato scorso “Una piazza per l’Europa”. “Siamo qui per denunciare l’uso privato di 270 mila euro da parte del sindaco Gualtieri. Roma Capitale ha usato questa somma per l’evento di Piazza del Popolo del 15 marzo, promosso da Michele Serra nell’ambito di un più ampio progetto di riarmo europeo. Un evento presentato come istituzionale, e secondo la giunta Gualtieri, sostenuto dall’intera città, ma così non è” dice la portavoce di Potere al Popolo Roma Beatrice Gamberini.

In piazza anche l’Unione Sindacale di Base, il Movimento per il diritto all’abitare, Cambiare Rotta, Donne de borgata e Rifondazione Comunista. L’iniziativa lanciata da Potere al Popolo non si ferma però alla sola protesta di piazza: “Mentre mancano fondi per l’edilizia popolare, per l’ambiente, per i servizi essenziali e per le periferie, l’amministrazione non sembra avere remore nel finanziare iniziative che avvantaggiano solo le forze politiche della maggioranza capitolina. Per questo, come realtà politiche e sociali di Roma, chiediamo risposte: abbiamo avviato un controllo popolare sull’uso di queste risorse. Nel frattempo, presenteremo una richiesta di accesso ai documenti al Comune di Roma Capitale e un ricorso alla Corte dei Conti”.

