“Mentre gli USA costruiscono la pace, mentre Trump riesce a mettere intorno a un tavolo Putin e Zelensky per parlare di disarmo, tregua, pace, che a Bruxelles qualcuno pensa di spendere 800 miliardi di euro per comprare bombe e missili è fuori dal mondo“. Così Matteo Salvini a Napoli a margine della conferenza della Lega ‘Tutto un altro mondo – ascoltiamo l’Italia’ a Città della Scienza. “Spero che in Europa lo seguano e non lo boicottino” aggiune, riferito a Trump.

