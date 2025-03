Caloroso abbraccio tra Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture, e Matteo Piantedosi, ministro degli Interni, nel salutarsi all’arrivo a Napoli in occasione della cerimonia di consegna dei mezzi speciali ai Vigili del Fuoco da parte di Tangenziale di Napoli. Salvini ha poi detto dal palco: “Ogni tanto qualche giornalista prova a farci litigare a me e a Matteo Piantedosi, noi non litigheremo mai”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata