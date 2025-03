Rissa sfiorata al Consiglio comunale. L'episodio risale allo scorso 6 marzo

Ettore Rosato ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno in merito alla rissa sfiorata e l’aggressione nei confronti di un consigliere comunale di opposizione del Gruppo Alternativa Democratica, avv. Francesco Liserre. L’episodio risale alla serata dello scorso 6 marzo quando, durante un Consiglio comunale nel quale, tra i vari punti, si è discussa l’approvazione del bilancio di previsione, dopo che ha preso la parola Liserre su una recente vicenda giudiziaria, si è verificata nei suoi confronti un’aggressione verbale.

Tra i protagonisti il sindaco Achille Ordine, trattenuto dal vicesindaco e da altri consiglieri, che si è fatto avanti con fare minaccioso verso Liserre, così come altri presenti in aula. Una bagarre che non è degenerata in scontro fisico solo grazie all’intervento del pubblico.

Nell’interrogazione, Rosato chiede “se il ministro interrogato sia a conoscenza di quanto accaduto nella città di Diamante e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di stigmatizzare atti di violenza o aggressione verbale, affinché sia favorito il ripristino di un corretto e ordinato svolgimento delle sedute” e “quali iniziative di competenza intenda promuovere, più in generale, per evitare il ripetersi di episodi simili anche in altri consigli comunali e per promuovere nelle istituzioni locali un confronto politico rispettoso dei principi democratici”.

“I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Diamante, Pino Pascale, Marcello Pascale, Daniela Marsiglia, Francesco Liserre e Antonio Cauteruccio, esprimono un sentito ringraziamento alla Camera dei Deputati e nella fattispecie al firmatario On. Ettore Rosato” “per l’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno indicativa di particolare sensibilità e attenzione per i fatti di inaudita gravità verificatisi durante il recente Consiglio Comunale di Diamante”, si legge in una nota dei consiglieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata