Rissa sfiorata in Consiglio comunale a Diamante, in provincia di Cosenza, dove si è scatenata una violenta aggressione verbale nei confronti di un consigliere comunale di opposizione del Gruppo Alternativa Democratica, avv. Francesco Liserre. Durante un acceso Consiglio comunale nel quale, tra i vari punti, si è discussa l’approvazione del bilancio di previsione, dopo che ha preso la parola Liserre su una recente vicenda giudiziaria, si è verificata nei suoi confronti un’aggressione verbale. Tra i protagonisti il sindaco Achille Ordine, trattenuto dal vicesindaco e da altri consiglieri, che si è fatto avanti con fare minaccioso verso Liserre, così come altri presenti in aula. Una bagarre che non è degenerata in scontro fisico solo grazie all’intervento del pubblico.

