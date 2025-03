“Il Consiglio europeo ha una ventina di argomenti. Il mandato che ha il presidente del Consiglio è totale. Non c’è un ordine del giorno a votare, sapete come funziona il Consiglio europeo. Ci sono decisioni da prendere, condividere, percorsi da definire. Un incontro molto politico, non è un incontro tecnico”. Così il ministro Guido Crosetto, all’esterno del Senato dov’era impegnato per il question time, rispondendo alle domande dei cronisti sul Consiglio europeo in corso. “Questioni politiche aperte con la Lega? Nessuna questione politica e nessun cambio nella necessità di costruire una difesa nazionale, integrandola in quella Nato e in quella europea”, risponde il ministro della Difesa, che aggiunge: “Il fatto che viviamo tempi nei quali in cui purtroppo per tutti noi è necessario rafforzare la difesa è una cosa che hanno capito tutti e tutti condividono”. Crosetto specifica quindi che esiste “una discussione tecnica legittima” sul modo di fare la difesa, “su come gli stati possano indebitarsi, come fare in modo che questo indebitamento di spese non cada su altre spese, come il sociale”, ma anche che non incida come dice in maniera “giusta” il ministro dell’economia Giorgetti, “sui tassi di interesse”. Crosetto entra poi nel merito del momento storico, affermando che l’Europa può agire adesso in due modi diversi: “O una visione come col Covid, in cui dice ai Paesi che va bene, su un punto specifico, non faccio calcoli di nessun tipo. Oppure quella in cui lascia alle scelte nazionali l’impegno di chiedere all’Europa l’esclusione”.

