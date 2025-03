Sulla pace in Ucraina “le garanzie di sicurezza sono il grande dibattito. Tutti quanti stiamo cercando di interrogarci su quali garanzie possono essere più efficaci. Tra tutte le strade, quella di un’estensione dei principi o dell’art.5 della Nato anche senza l’ingresso immediato dell’Ucraina sarebbe la soluzione più sensata, anche per svelare un eventuale bluff della Russia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.

