Guido Crosetto cita l’ex allenatore Vujadin Boskov parlando delle presunte divisioni nella maggioranza sul piano di riarmo Ue. “Problemi politici con la Lega? Non mi pare. Ha visto la votazione dell’ordine del giorno di ieri. Come direbbe Boskov, ‘problema c’è quando voto contrario'”. Così all’esterno del Senato il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle domande dei cronisti sulle tensioni con il ‘Carroccio’ per il voto sul riarmo europeo.

“Se la Lega sta condizionando la linea della maggioranza? La Lega è un attore importante della maggioranza – risponde il ministro -. Io non mi sento condizionato dalla Lega e faccio il ministro della Difesa. Ho ottimi rapporti e non ho mai avuto problemi con un solo membro della Lega, da Salvini, ma anche Borghi e Bagnai, che sono tra i miei migliori amici da prima che entrassero in politica, allo stesso modo con Tajani con cui mi sento quattro volte al giorno”.

“Rischio che la polemica venga solo ritardata? Non vedo nessuna polemica e non sono preoccupato da nessuna polemica. Sono preoccupato dalla situazione internazionale. Sono preoccupato dal fatto che se l’Italia subisse un attacco, la metà di quello che ha subito Israele in tre ore, io non sarei in grado di difendere l’Italia e l’unica cosa che mi interessa è arrivare alla fine del mio mandato avendo reso l’Italia un po’ più sicura rispetto a com’è adesso”. “Mi occupo purtroppo di cose molto serie – conclude Crosetto – e su questo il mio mandato è chiaro e preciso fin dall’inizio e non si muove di una virgola”.

