Il ministro della Difesa sulla posizione di Meloni al Consiglio europeo

“Se c’è o meno il mandato della maggioranza per Meloni per votare il piano di riarmo europeo? Aveto visto come hanno votato, leggete la mozione“. Così a LaPresse il ministro della Difesa Guido Crosetto, uscendo dalla Camera dei Deputati dove ha aspettato il termine delle votazioni sulle mozioni relative alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.

