Bagarre in aula alla Camera e seduta sospesa dopo l’intervento di Giorgia Meloni, che ha scatenato il dissenso delle opposizioni. “Non è chiarissima l’idea di Europa alla quale si fa riferimento perché, ovviamente io sono sempre contenta e ho grande rispetto per la partecipazione per le manifestazioni e per le iniziative, nella manifestazione che si è tenuta sabato a Piazza del Popolo e anche in quest’aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto Ventotene. Ora, io spero che tutte queste persone non lo abbiano mai letto perché l’alternativa sarebbe francamente spaventosa. A beneficio di chi ci guarda e di chi non dovesse mai averlo letto io sono contenta di citare alcuni passi del manifesto Ventotene”, ha detto la presidente Meloni dicendosi “contenta” di “citare testualmente” alcuni passaggi del testo scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. La premier conclude, dopo la lettura del Manifesto: “Non so se questa è la vostra Europa ma, certamente, non è la mia”.

