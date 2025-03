Il leader di AVS sul discorso della premier in vista del Consiglio europeo

“Discorso Meloni? Perfetto per una ministra del governo Trump, non per la presidente del Consiglio italiana. Mi pare francamente incredibile, continuare con un atteggiamento che colloca il nostro paese laddove non dovrebbe stare, per poi giustificare una folle corsa al riarmo in nome della difesa. Ho l’impressione che non abbiano capito da che cosa dobbiamo difenderci, innanzitutto da una guerra commerciale senza regole scatenate dal suo amico Donald Trump nei confronti della nostra economia, cioè di coloro che la nostra presidente del consiglio dovrebbe tutelare”. Così Nicola Fratoianni, leader di AVS, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno del Senato, dov’era in corso la seduta con le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Dopo aver criticato aspramente il piano “suicida” di riarmo di Ursula Von der Leyen, che comporterà “tagli ulteriori alla spesa sociale, al welfare e ai salari anche degli italiani”, Fratoianni ha poi definito “parole di circostanza” quelle utilizzate dalla premier, nel suo discorso, sulla decisione unilaterale di Israele di interrompere la tregua a Gaza, considerato “l’ennesimo crimine di guerra che il criminale di guerra Benjamin Netanyahu ha scatenato stanotte contro la popolazione civile in difesa di Gaza”.

