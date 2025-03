“Io con Pazzali avevo dei contatti, ma ero assolutamente ignara nella maniera più assoluta che lui facesse questo tipo di attività. Ci sono rimasta anche molto male nell’apprenderle, oltretutto c’è proprio una delusione anche umana visto che lo conosco da 30 anni”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sui nuovi verbali emersi nell’inchiesta della procura di Milano su Equalize, la società controllata dall’ex presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, riguardante presunti dossieraggi illegali. Santanchè, sarebbe emerso dai verbali dell’ex poliziotto Carmine Gallo (poi morto di infarto il 9 marzo), sarebbe stata proprio una delle persone ‘spiate’ da Equalize. “Poi se leggo bene – continua la ministra – mi avevano venduto alla trasmissione Report, questo sarebbe una cosa molto grave. Aspettiamo che vengano chiuse le indagini, che venga depositato tutto quanto, e poi deciderò che via intraprendere. Comunque sono molto incavolata per questa cosa, molto. Speriamo venga fuori la verità, così si capirà anche il materiale che era difficile che potessero avere determinate trasmissioni televisive. È tutta una storia interessante ancora da scrivere, anche lì si capirà chi faceva le cose sbagliate e chi faceva le cose giuste”.

