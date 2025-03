La deputata decaduta lascia l'Aula in lacrime dopo il voto, abbracciata dal leader pentastellato

Si è chiusa con il voto dell’Aula della Camera sulla relazione della Giunta delle elezioni la vicenda del seggio conteso in Calabria alle elezioni politiche del 2022. Con 183 voti favorevoli, 127 contrari e 1 astenuto, l’Aula ha assegnato il Collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria ad Andrea Gentile (Forza Italia), che conseguentemente è stato proclamato deputato. Gentile aveva fatto ricorso contro l’elezione di Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle – che secondo i primi scrutini lo aveva superato di 482 voti – sostenendo irregolarità nel conteggio delle schede nulle e bianche. La Giunta delle elezioni della Camera ha esaminato il ricorso e, dopo un riconteggio, ha attribuito a Gentile 240 voti in più, ribaltando l’esito iniziale. Orrico mantiene comunque il seggio come eletta nel collegio plurinominale della Calabria mentre a essere annullata è l’elezione della pentastellata Elisa Scutellà, che deve quindi abbandonare il Parlamento.

Conte: “Sul caso Calabria indagherà la procura, è una truffa”

Durante le dichiarazioni di voto, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, aveva espresso la sua disapprovazione nei confronti della decisione della Giunta delle elezioni, affermando che “la procura indagherà anche se siete allergici ai giudici“, perché questa “è una truffa“.

Oggi è accaduta una cosa assurda alla Camera dei deputati: questi signori invece di occuparsi di bollette, sanità e carovita e di rispondere sul folle piano di riarmo, vengono in aula per scippare il voto dei cittadini calabresi che avevano scelto liberamente Movimento 5 Stelle.… pic.twitter.com/J4r6wcEONU — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 12, 2025

Scutellà lascia l’Aula in lacrime, Conte la abbraccia

La deputata M5S Elisa Scutellà, decaduta dopo il voto della Camera, ha lasciato l’Aula in lacrime. Giuseppe Conte l’ha abbracciata e consolata, mentre i colleghi le hanno tributato un lungo applauso in Transatlantico. “La battaglia comincia adesso – la hanno incoraggiata – al prossimo giro in Calabria freghiamo tutti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata